Горно-Алтайск, 14 сентября, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Адаптация к новым условиям и структурная перестройка в российской экономике продолжится. Об этом 14 сентября заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на правительственном совещании на тему «О проекте федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

Nalog.ru Михаил Мишустин

«Мы продолжим адаптацию и структурную перестройку российской экономики, будет поддерживать переориентацию экспорта и расширение наших связей с дружественными странами и государствами. Выстраивать производственные цепочки внутри страны, ну и добиваться повышения уровня нашего технологического и экономического суверенитета», — заявил Мишустин.

«В средне- и долгосрочной перспективе такой путь развития более выгоден нам, чем сохранение прежней конфигурации. Он открывает широкие возможности для роста внутреннего производства и привлечения капиталов в российскую юрисдикцию, а также для укрепления собственной научно-технологической базы», — продолжил он.