Санкт-Петербург, , 19:00 — REGNUM Якутия планирует инвестировать более 2 млрд рублей в автономную газификацию почти 30 сёл до 2030 года. Об этом сегодня, 14 сентября, заявил глава региона Айсен Николаев в ходе круглого стола «Роль и место сжиженных газов в реализации программы социально ориентированной газификации Российской Федерации» на Петербургском международном газовом форуме, сообщает пресс-служба Якутии.

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«В рамках соглашения с ПАО «Газпром» трубопроводным газом будут газифицированы южные районы республики. Развитие может идти более быстрыми темпами, если мы решим вопрос с транспортной инфраструктурой. Для дальнейшего развития, учитывая размеры нашего региона, нужна автономная газификация с помощью сжиженного газа. До 2030 года с помощью СПГ и СУГ мы планируем газифицировать почти 30 сёл республики. Это более 2 млрд рублей вложений из регионального бюджета», — сказал Николаев.

На данный момент на территории Якутии реализуется пилотный проект автономной газификации села Качикатцы. Ввод новых мощностей позволит выйти к 2025 году на уровень производства более 50 тыс. тонн сжиженного природного газа в год. Планируется, что к 2030 году этот показатель вырастет до 500 тыс. тонн.

Кроме того, глава республики предложил создать меры федеральной поддержки для реализации проектов по СПГ в виду того, что региональные бюджеты вынуждены финансировать как строительство инфраструктуры, так и субсидирование межтарифной разницы.

Как сообщало ИА REGNUM, селе Бютейдях в Магино-Кангаласском районе Якутии 8 сентября торжественно запустили газовую линию.

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