София, , 14:18 — REGNUM Мэрия столицы Болгарии Софии рассмотрит вопрос о повышении тарифов на городской таксомоторный транспорт. Об этом 14 сентября сообщает БНР.

Такси Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, поводом для соответствующего обсуждения послужил ультиматум, выдвинутый болгарским Профсоюзом работников такси (ПРТ).

Как утверждают таксисты, сегодня в условиях инфляции и резкого роста цен на топливо абсолютное большинство сотрудников структуры работают в убыток.

«Если в ближайшее время тарифы на услуги такси не будут пересмотрены в сторону увеличения, мы попросту не сможем выехать на линии», — отмечено в заявлении ПРТ.

Предполагается, что стоимость посадки в автомобиль и цена километра проезда повысятся в среднем на 15%.

При этом, как отметил источник в мэрии Софии, в том случае, если столичные власти удовлетворят требование софийских таксистов, с подобными требованиями могут выступить перевозчики по всей стране. «Не у каждого болгарского муниципалитета могут найтись для этого необходимые средства», — подчеркнул он.

Напомним, работа системы такси в Болгарии полностью контролируется государством.