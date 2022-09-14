София, 14 сентября, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Мэрия столицы Болгарии Софии рассмотрит вопрос о повышении тарифов на городской таксомоторный транспорт. Об этом 14 сентября сообщает БНР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

Согласно официальной информации, поводом для соответствующего обсуждения послужил ультиматум, выдвинутый болгарским Профсоюзом работников такси (ПРТ).

Как утверждают таксисты, сегодня в условиях инфляции и резкого роста цен на топливо абсолютное большинство сотрудников структуры работают в убыток.

«Если в ближайшее время тарифы на услуги такси не будут пересмотрены в сторону увеличения, мы попросту не сможем выехать на линии», — отмечено в заявлении ПРТ.

Предполагается, что стоимость посадки в автомобиль и цена километра проезда повысятся в среднем на 15%.

При этом, как отметил источник в мэрии Софии, в том случае, если столичные власти удовлетворят требование софийских таксистов, с подобными требованиями могут выступить перевозчики по всей стране. «Не у каждого болгарского муниципалитета могут найтись для этого необходимые средства», — подчеркнул он.

Напомним, работа системы такси в Болгарии полностью контролируется государством.