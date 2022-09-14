Горно-Алтайск, 14 сентября, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Западу не удалось отключить Россию от глобальной экономики, но попытки это сделать не прекратятся. Об этом 14 сентября заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на правительственном совещании на тему «О проекте федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«До сих пор коллективному Западу не удалось выключить нашу страну из глобальной экономики. Попытки привели к сверхвысоким ценам на мировом рынке, к опасениям относительно того, как пройдёт ближайшая зима. Однако очевидно, что выдавливание нас с привычных направлений сбыта продолжится», — заявил Мишустин.

«Это нужно учитывать при составлении планов на будущее, не забывая о собственных стратегических задачах, в первую очередь которые сформулировал президент в рамках национальных целей развития», — указал он.