Нью-Дели, 14 сентября, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Объём взаимной торговли между Россией и Индией может составить30 млрд долларов к 2025 году, это беспрецедентный рост. Об этом 14 сентября заявил посол РФ в Индии Денис Алипов.

Mil.ru Флаги России и Индии

«На сегодняшний день мы наблюдаем беспрецедентный рост товарооборота», — сказал Алипов.

Он отметил, что за первые шесть месяцев 2022 года товарооборот составил более $11 млрд, тогда как за весь 2021 год этот показатель был $13,6 млрд.

По его словам, это даёт все основания прогнозировать достижение отметки в $30 млрд к 2025 году.

Посол подчеркнул, что Индия не присоединилась к антироссийским нелигитимным санкциям Запада, поэтому продолжается совместная работа, по расширению и углублению «особо привилегированного стратегического партнёрства» между странами.