Кишинёв, , 14:16 — REGNUM Все протестные акции в Молдавии, которые направлены на смену власти в стране, нужно поддерживать, независимо от того, какая оппозиционная сила их проводит. Об этом 14 сентября заявил экс-президент республики Игорь Додон в своём телеграм-канале.

Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

Он прокомментировал призыв лидера партии «Шор» Илана Шора ко всем оппозиционным силам поддержать протестную акцию в Кишинёве, объявленную на 18 сентября.

«Неважно, кто их (акции, прим. — ИА REGNUM) созывает. Важно массово выражать своё мнение, а если мы все будем молчать, будет складываться впечатление, что мы согласны с тем беспределом, который происходит», — сказал Додон.

Бывший президент подчеркнул, что протесты должны проходить мирно, на них нельзя допускать провокации. Если народ массово поддержит протесты, по мнению Додона, власть начнёт слушать мнение граждан.

Напомним, в Молдавии оппозиционные партии регулярно выходят на акции протеста из-за стремительно ухудшающихся условий жизни. На акциях требуют отставки правительства страны и президента Майи Санду, а также требуют досрочных выборов в парламент. Совместные митинги проводили Партия коммунистов и «Шор».

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