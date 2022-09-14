Оттава, 14 сентября, 2022, 14:16 — ИА Регнум. После того, как канадские СМИ сообщили о том, что недавно прибывший в Канаду афганский иммигрант получил ножевые ранения, полиция Ванкувера объявила об аресте подозреваемого.

Victor Арест

Полиция Ванкувера сообщила, что по подозрению в неспровоцированном нападении задержан 43-летний мужчина.

Согласно сообщению правоохранительного ведомства, два дня назад афганец-иммигрант подвергся нападению со стороны этого человека, когда пытался припарковать свой велосипед в Чайнатауне, и получил серьёзные ранения в область груди и шеи.

Согласно отчету полиции, пострадавший смог сам позвонить в полицию и попросить о помощи. Свидетели оказывали помощь пострадавшему до прибытия полиции и помогли стражам порядка установить личность нападавшего.

Этот афганский иммигрант, имя которого не разглашается, работал в кейтеринговой компании; полиция заявила, что состояние его здоровья сейчас не вызывает беспокойства.

Полиция обратилась в суд за ордером на содержание подозреваемого под стражей.

Напомним, что в начале сентября десять человек погибли и по меньшей мере 18 получили ранения в результате аналогичного нападения в двух районах Канады.

Полиция Ванкувера опубликовала отчёт, в котором говорится, что общественная безопасность является обязанностью каждого, и призвала людей немедленно обращаться в полицию, если они становятся свидетелями преступления.