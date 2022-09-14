Белград, , 16:17 — REGNUM Руководство Сербии допустило большую ошибку, когда под давлением общества согласилось заморозить проект эксплуатации лития в западной части страны. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 14 сентября, во время дискуссии в сербском парламенте.

Работы на руднике компании «Рио Тинто», планирующей создание литиевого рудника на территории Сербии (сс) Hermann Luyken

По мнению президента Сербии, этот проект был хорошим шансом для развития региона.

«Я считаю, что мы в населенном пункте Горне Неделице допустили огромную ошибку, так как у нас было бы там больше детей (если бы проект был реализован — ИА REGNUM). Мы уничтожили будущее Лозницы и всей западной Сербии, потому что мы слушали вас», — процитировал телеканал РТС слова Вучича.

Он отметил, что лучше было бы, если бы государство требовало от немецкой компании, участвующей в разработке проекта, лучшие гарантии защиты окружающей среды.

«И тогда мы подняли бы численность населения Лозницы на 150 000, а теперь она упадет ниже 50 000», — сказал Вучич.

Напомним, что намерение сербских властей реализовать совместно с иностранными партнерами проект эксплуатации лития в окрестностях города Лозница вызвало массовые демонстрации в Белграде и других крупных городах Сербии. Сербские экологи выступили с заявлением, что этот проект может нанести непоправимый ущерб окружающей среде во всей западной части Сербии.

Позже правительство удовлетворило требования демонстрантов и разорвало контракт с британско-австралийской компанией «Рио Тинто», которая являлась носителем этого проекта.