Белград, 14 сентября 2022, 16:17 — REGNUM Руководство Сербии допустило большую ошибку, когда под давлением общества согласилось заморозить проект эксплуатации лития в западной части страны. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 14 сентября, во время дискуссии в сербском парламенте.
По мнению президента Сербии, этот проект был хорошим шансом для развития региона.
«Я считаю, что мы в населенном пункте Горне Неделице допустили огромную ошибку, так как у нас было бы там больше детей (если бы проект был реализован — ИА REGNUM). Мы уничтожили будущее Лозницы и всей западной Сербии, потому что мы слушали вас», — процитировал телеканал РТС слова Вучича.
Он отметил, что лучше было бы, если бы государство требовало от немецкой компании, участвующей в разработке проекта, лучшие гарантии защиты окружающей среды.
«И тогда мы подняли бы численность населения Лозницы на 150 000, а теперь она упадет ниже 50 000», — сказал Вучич.
Напомним, что намерение сербских властей реализовать совместно с иностранными партнерами проект эксплуатации лития в окрестностях города Лозница вызвало массовые демонстрации в Белграде и других крупных городах Сербии. Сербские экологи выступили с заявлением, что этот проект может нанести непоправимый ущерб окружающей среде во всей западной части Сербии.
Позже правительство удовлетворило требования демонстрантов и разорвало контракт с британско-австралийской компанией «Рио Тинто», которая являлась носителем этого проекта.