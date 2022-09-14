Екатеринбург, , 14:13 — REGNUM В Екатеринбурге будут судить работницу банка и её знакомого. Свердловчан обвиняют в похищении 2,3 млн рублей с банковской карты пенсионера. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Женщина работала менеджером в одном из банков Екатеринбурга, когда решила похитить деньги клиента. В ходе визита пенсионера в банк, она убедила пожилого мужчину передать её карту и пароль от неё. В течение 10 месяцев женщина и её знакомый сняли со счёта пенсионера 2,3 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело. Его рассмотрит Чкаловский райсуд Екатеринбурга.