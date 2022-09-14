Москва, , 14:10 — REGNUM ЦРУ, которое создавалось в начале эпохи холодной войны в целях ведения разведдеятельности по всему миру, в рамках операций «Икона» и «Картель» использовало выходцев с территории б. УССР для ведения подрывной работы против Советского Союза. Об этом в статье «75 свечей на торте ЦРУ» в журнале «Национальная оборона» сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

Эмблема ЦРУ CIA

Он напомнил, что масштабная тайная операция, которая получила кодовое название «Икона», по поиску «полезного» контингента для подрывной работы против СССР, прежде всего в западных оккупационных зонах Германии, проводилась в 1948–1949 годах.

«Ещё один аспект глобальной и масштабной подрывной деятельности ЦРУ против СССР, а затем и России, чьи «всходы» мы наблюдаем уже сегодня, — написал Нарышкин. — В лагерях перемещённых лиц находилось около 750 тысяч выходцев из СССР, включая 250 тысяч [с территории б. УССР]. Были также выбраны несколько десятков организаций, объединявших выходцев из России и восточно-европейских государств».

Используя этот контингент, добавил глава СВР, с 1949 года ЦРУ начало проведение «до десятка программ и операций, направленных на ведение разведки и подрыв военного, экономического и морально-психологического потенциала Советского Союза».

В рамках операции «Картель», которая продолжалась аж до 1970 года, ЦРУ под видом оказания беженцам финансовой и материальной поддержки занималось подготовкой из их числа агентов для дальнейшей переброски на территорию СССР, отметил глава СВР.

Нарышкин также добавил, что ЦРУ смогло установить контроль над руководством высшего освободительного совета в б. УССР, с которым организационно сотрудничала УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во главе с Романом Шухевичем. ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во главе со Степаном Банде­рой продолжала замыкаться на британскую СИС (МИ-6).

«Практически всё руководители и высшие функционеры [киевских] националистов были так или иначе повязаны сотрудничеством с гитлеровцами и поэтому были полностью управляемы, тем более, что ЦРУ и СИС проводили скоординированные операции», — рассказал Нарышкин.

Он также привёл данные о том, что с 1945 по 1951 год киевские националисты убили около 35 тысяч советских граждан, включая сельских учителей и врачей.