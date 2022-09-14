Луганск, , 14:10 — REGNUM Здание колледжа в городе Перевальске Луганской Народной Республики (ЛНР), которое утром 14 сентября было обстреляно киевскими нацистами из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, полностью разрушено и не подлежит восстановлению. Об этом 14 сентября заявил министр образования и науки ЛНР Иван Кусов, его видеозаявление приводит телеграм-канал правительства республики.

РСЗО HIMARS Defenselink.mil

«Здание (Перевальского коллджа — ред.) разрушено полностью, скорее всего, восстановлению не подлежит. Случай, конечно, абсолютно вопиющий. Это работающее образовательное учреждение по наводке было разрушено», — сказал он.

При этом Кусов утончил, что ракеты из РСЗО HIMARS были выпущены по зданию колледжа утром 14 сентября и специально на него наведены. Также министр образования и науки ЛНР отметил, что обучавшихся в разбитом здании колледжа детей-сирот планирует перевести для учебы в Луганск.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что при обстреле ВСУ Перевальска в ЛНР погиб пятнадцатилетний подросток и ещё шесть учеников колледжа и один преподаватель получили ранения.