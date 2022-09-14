Горно-Алтайск, 14 сентября, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Динамика ВВП России оказалась лучше ожиданий. Об этом 14 сентября заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на правительственном совещании на тему «О проекте федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Динамика ВВП и инвестиций лучше ожиданий. Уровень безработицы держится на минимуме, плавно снижается инфляция. Ну а самое главное — наблюдается оживление внутреннего и прежде всего потребительского спроса», — заявил Мишустин.

«В среднесрочной перспективе все эти позитивные тенденции необходимо укрепить», — указал он.