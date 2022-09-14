Москва, , 14:09 — REGNUM Лето закончилось. Европе удалось пополнить стратегические запасы газа. Но все не так просто, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Поставка газа Иван Шилов © ИА REGNUM

«Европейцы ставили перед собой цель пополнить свои запасы газа до 80% до 1 ноября 2022 года, но эти значения были достигнуты уже 31 августа 2022 года. Так, например, 160 газовых хранилищ в 18 странах заполнены почти на 83%.

Но такого количества будет достаточно, чтобы использовать только 21% годового потребления в странах ЕС. Поэтому европейским властям сейчас предстоит решить непростую задачу — придумать, как растянуть имеющиеся запасы газа на всю зиму.

Потому что в случае штатного потребления европейские хранилища могут оказаться пустыми уже на начало февраля 2023 года. До марта 2023 года можно было бы продержаться, но при условии, что Россия возобновит поставки газа, пусть и в небольшом объеме, а если не возобновит?

Даже заполненные на 100% хранилища Евросоюза не смогут удовлетворить потребности производства на всю зиму и обеспечить топливом отопительный сезон, который начинается с 1 октября и длится по 31 марта.

Исключениями являются Австрия и Словацкая Республика, которые смогут дожить до конца отопительного сезона при автономном потреблении, если их хранилища полны. Почти у всех остальных заканчивается газ уже в октябре или в ноябре, в случае мягкой зимы, хотя некоторые доживут до февраля при условии сокращения потребление на 15%.

В целом полная емкостью хранения Евросоюза на 98 дней потребления, исходя из этого полные хранилища закончатся 6 февраля 2023 года без поставок российского газа. Альтернативные поставки сжиженного природного газа танкерами хватит для того, чтобы покрыть только около 15% потребностей Европы.

Проблема осложняется ещё и тем, что объединить запасы газа будет непросто. Уровни хранения и емкость хранилища сильно различаются в ЕС. Так, например, только пять стран (Германия, Италия, Франция, Нидерланды и Австрия) аккумулируют 75% вместимости хранилищ.

Что будут делать другие государства-члены? У пяти государств Евроблока есть три четверти мощностей для хранения газа, а у трети самых маленьких государств их нет.

Европейский орган по регулированию энергетики пытается решать эти вопросы, но похоже они не решаемы, по крайней мере в эту зиму.

Так что сценарии, с которыми может столкнуться Европа зимой, могут быть экстремальными, и в случае неудачи могут быть подорваны основы Евросоюза», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, запасы в газовых хранилищах ЕС могут исчезнуть в начале февраля 2023 года, писала со ссылкой на собственные расчеты обозреватель Лаура Араго в статье для испанской газеты La Vanguardia.

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