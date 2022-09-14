Москва, , 14:08 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о льготах для приемных детей, передает корреспондент ИА REGNUM 14 сентября.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В случае принятия закона администрация будет не вправе отказаться зачислить ребенка в школу или детский сад, если в них уже ходит кто-то из его семьи. Приемным родителям не придется рано утром развозить детей в разные места», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Устанавливается преимущественное право для детей, находящихся под опекой в семье, в том числе в приемной или в патронатной семье, на прием на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего образования в государственную или муниципальную образовательную организацию, в которой обучается ребенок, воспитывающийся с ним в одной семье.

Сейчас преимущественное право на зачисление в детсад и школу имеет ребенок, если в образовательном учреждении обучаются его полнородные и неполнородные брат или сестра.

Ко второму чтению законопроект планируется доработать и расширить возможность преимущественного приема по всем общеобразовательным программам для полнородных и неполнородных братьев и (или) сестер, а также детей, усыновленных (удочеренных) или находящихся под опекой и попечительством в семье, в том числе в приемной семье либо в патронатной семье.

Законопроект был внесен в Госдуму совместно с Заксобранием Вологодской области.

В то же время в комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей обратили внимание на конкуренцию на зачисление среди имеющих право на приоритетное зачисление, в образовательных учреждениях не хватает мест.

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