Казань, , 15:55 — REGNUM Детский омбудсмен Татарии Ирина Волынец считает, что социальная реклама, которая призывает забирать животных из приюта, является частично пропагандой идеалогии чайлдфри.

Многодетные семьи Onf.ru

Уполномоченный по правам ребенка в РТ пояснила, что на фоне демографических проблем в стране рекламное время в эфире радио и телевидения и баннеры на улицах «тратятся на призыв заботиться о животных». В то же время плакатов со счастливыми многодетными семьями не видно нигде.

«У нас есть более важные проблемы, и я не понимаю, почему время тратится на рекламу того, что нужно взять животных из приюта. Но при этом мы не видим плакатов, где изображена счастливая многодетная семья, где написано, что семья — это лучшее место на свете», — сказала Волынец в интервью 116.ru.

Она назвала подменой понятий тот факт, что в настоящее время животных называют «сыночками» и «доченьками».

Омбудсмен привела пример, когда молодая пара берет собаку или кошку из приюта, и у нее появился объект, на который можно направить любовь. При этом необходимость заводить детей, по мнению Волынец, отпадает.

Позднее детский омбудсмен объяснила, что никоим образом не хотела противопоставлять заботу о бездомных животных и желание заводить детей, а ее слова о социальной рекламе были «выдернуты из контекста и передернуты».

«Комментарий был связан с мнением по инициативе запретить пропаганду чайлдфри. Я поддержала эту инициативу и сказала, что у нас отсутствует реклама многодетных семей, но есть реклама, призывающая брать животных. Нам нужно, прежде всего, пропагандировать многодетность», — пояснила свою позицию Волынец изданию «Подъем».

Кроме того, она подчеркнула, что часто слышит критику своих слов от закоренелых представителей чайлдфри.

«Когда происходит такое противодействие, полезно задавать вопросы, а кому это выгодно. У тех, кто не смог и не захотел, себя реализовать, как родитель, идёт серьёзная агрессия и даже ненависть. Я искренне сочувствую этим людям и желаю всем самореализации во всех сферах, потому что счастливые люди не бывают злыми», — подытожила Волынец.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Госдумы предлагают внести изменения в законодательство в части отнесения информации, пропагандирующей добровольный отказ от рождения детей и идеологию бездетности, к информации, запрещенной для распространения среди детей. Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение парламентариев 7 сентября.

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