Ярославль, 14 сентября, 2022, 14:52 — ИА Регнум. В Ярославле с крыши дома на улице Трефолева пропали все три статуи горгулий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали собственники здания.

С крыши здания пропали все три скульптуры

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ночью 3 сентября в центре города пьяный ярославец похитил статую горгульи. Преступника удалось задержать. Он пояснил, что проходил мимо здания, на котором находились декоративные скульптуры, и одну из них решил поставить у себя дома. Однако собственники здания утверждают, что на самом деле были похищены сразу две статуи.

«Одну то ли не успели утащить, то ли бросили, у неё была лапа отбита. Мы отдаём её на реставрацию. Вторая сейчас в полиции», — рассказали собственники здания.

При этом в ООО, владеющим зданием, уточнили, что ещё раньше, 14 августа пропала первая горгулья, которую до сих пор найти не удалось. Тем не менее, сейчас владельцы уже заказали новую скульптуру. По их словам, в скором времени все три статуи вернутся на свои места.