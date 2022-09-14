Луганск, 14 сентября, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Здание колледжа в Перевальске в ЛНР, которое подверглось обстрелу со стороны киевских карателей, полностью разрушено и восстановлению не подлежит. Об этом 14 сентября заявил министр образования и науки Луганской Народной Республики Иван Кусов.

(сс) ThorstenF Разбитые стекла

«Здание (Перевальского колледжа) разрушено полностью, скорее всего, восстановлению не подлежит. Случай, конечно, абсолютно вопиющий. Это работающее образовательное учреждение по наводке было разрушено», — заявил Кусов в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале правительства ЛНР.

Он отметил, что ракеты из РСЗО HIMARS, выпущенные боевиками ВСУ, были специально наведены на здание колледжа.