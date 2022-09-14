Горно-Алтайск, , 14:06 — REGNUM Антироссийские западные санкции не достигли своих целей. Об этом 14 сентября заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на правительственном совещании на тему «О проекте федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Западные санкции, по сути преследовали две цели: быстро дестабилизировать финансовую систему России, ну и ослабить наш потенциал из-за разрыва хозяйственных связей и производственных цепочек», — заявил Мишустин.

«Расшатать российскую экономику мы не дали. Меры, оперативно реализованные правительством, Банком России по поручениям главы государства позволили сохранить в стране финансовую стабильность», — указал он.

Он также отметил, что правительство намерено выполнить все намеченные социальные обязательства.