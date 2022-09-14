Москва, 14 сентября, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Специалисты Центрального разведывательного управления (ЦРУ) допустили полный конфуз, когда проспали советский атомный проект. Об этом директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил в статье «75 свечей на торте ЦРУ» в журнале «Национальная оборона».

Иван Шилов ИА REGNUM Юлий Харитон у первой советской атомной бомбы РДС-1

Датой основания ЦРУ считают 18 сентября 1947 года. Тогда вступил в силу «Закон о национальной безопасности», подписанный 33-м президентом США Гарри Трумэном.

«Не обошлось на первых порах без провалов и ошибок. Американские разведчики полностью проспали советский атомный проект», — отметил Нарышкин.

Он уточнил, что, в соответствии с прогнозом аналитического отдела ЦРУ от 20 сентября 1949 года, первую атомную бомбу СССР должен был сделать не раньше середины 1953 года. Однако первое ядерное устройство в Советском Союзе испытали за 22 дня до публикации этого прогноза.

«Оконфузились, как говорится, по полной», — добавил Нарышкин.

Президент Трумэн всего через три дня после публикации доклада признал, что советская атомная бомба уже создана.

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