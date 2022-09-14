Барнаул, , 14:02 — REGNUM СУ СК РФ по Алтайскому краю известило о завершении расследования уголовного дела в отношении директора одной из общеобразовательных школ в Первомайском районе. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»).

Растрата

По данным следствия, в период с октября 2020 по март 2022 года обвиняемая, будучи директором общеобразовательной школы, используя свое служебное положение, формально трудоустроила в учреждение на должность кухонного работника свою родственницу, а также дала указание изготовить подложные документы, в том числе табели учета рабочего времени, о якобы исполнении ей своих служебных обязанностей. За период преступной деятельности директор школы причинила имущественный ущерб бюджету администрации Первомайского района в сумме более 135 тысяч рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором Первомайского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая следователи известили об окончании расследования уголовного дела в отношении теперь уже бывшего директора социального учреждения в Бийске. Женщина обвинена в превышении должностных полномочий, растрате денежных средств с использованием служебного положения и служебном подлоге.

Читайте также: На Алтае директор одного из соцучреждений ответит за «мёртвые души»