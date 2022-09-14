Москва, , 14:00 — REGNUM Мировые резервные валюты в настоящее время теперь являются крайне рискованными для российских граждан, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

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«Многие российские граждане сегодня задумываются о том, где и в чём хранить сбережения, и есть ли достойные альтернативы доллару и евро.

Ведь ещё год назад хранение сбережений в долларах и евро считалось надёжной защитой от инфляции, позволяя простому вкладчику, который не торговал на валютном рынке, неплохо заработать на росте курсов этих валют к рублю даже в периоды кризисов и внешних потрясений.

Но теперь всё изменилось — все мировые резервные валюты, кроме китайского юаня, теперь являются крайне рискованными для россиян. Это может означать, что ФРС, ЕЦБ или центральные банки других стран Запада в любой момент могут запретить России операции с их наличной валютой, и валютные вклады россиян даже в отечественных банках окажутся заблокированными. Что же теперь делать простому вкладчику, чтобы не потерять деньги?

Можно посоветовать гражданам хранить вклады в банках на территории Российской Федерации теперь только в рублях. Иностранную валюту можно покупать, но ненадолго и в случае, если вы собираетесь на отдых или в командировку в соответствующую страну, где обращается эта валюта.

Валютные вклады в российских банках, даже если вы приобретаете валюты дружественных стран, невыгодны из-за ограничений ЦБ РФ и комиссии, которые вводят банки за хранение вкладов в иностранной валюте (такие комиссии распространяются, в том числе, и на вклады в валютах дружественных стран).

Тем более, что нужно учитывать риски хранения вкладов в валютах развивающихся стран, в том числе, политические риски и зависимость курса национальных валют таких стран от политики как минимум соответствующего центрального банка, а иногда и от политики властей.

Поэтому сегодня для россиян есть следующие варианты сбережения средств. Первый — приобретение золота в слитках или в форме обезличенного металлического счета (ОМС), если вы не хотите решать вопросы с безопасным хранением слитка. Это можно сделать в любом крупном банке, имеющем лицензию на работу с драгметаллами.

Золото у гражданина, если оно хранится в банковском сейфе или, ещё лучше, если есть ОМС, никто отнять или заблокировать не сможет. Правда, нужно помнить, что доходность от инвестиций в золото невысока, и инвестировать в золото (а также в серебро или другие драгметаллы), нужно минимум на год, но зато риски невысоки.

Второй вариант — это всё-таки валютный вклад в долларах, евро, юанях или других иностранных валютах, как мировых резервных валютах, так и в «мягких» валютах дружественных стран. Но хранить его лучше всего в банке одной из дружественных стран, желательно, в одной из стран ЕАЭС.

Можно хранить валюту в одном из надёжных банков Казахстана, это безопасно с точки зрения геополитических рисков, хотя минусом является то, что для открытия банковского счёта в Казахстане нужно туда приехать лично либо вам может открыть счёт другое лицо по доверенности.

Если гражданин РФ сами всё-таки выбрался в Казахстан, то он может заодно завести и банковскую дебетовую карту Visa или Mastercard одного из казахстанских надёжных банков. Такая карта будет действительна в любой стране мира.

Но есть и ещё один вариант — доверять рублю и надёжным российским банкам и хранить вклады в рублях, а также диверсифицировать рублёвые сбережения вложениями в российские ПИФы, которые инвестируют в драгметаллы или акции надёжных иностранных эмитентов, либо вложениями в акции российских высоконадёжных компаний, которые платят хорошие дивиденды», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, лучший способ не потерять накопления — делать сбережения в рублях и «дружественных» валютах, заявил заместитель главы Минфина России Алексей Моисеев.

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