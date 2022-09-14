Грозный, 14 сентября, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Благотворительный фонд из Чечни с начала военной спецоперации на территории б. УССР послал в Донбасс 17 тыс. тонн продуктов питания. На миллионы рублей были оказаны помощь медикаментами и медоборудованием, а также поддержка семьям участникам СВО из Чечни. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Dnmchs.ru Гуманитарная помощь

«С начала СВО в Донбассе было выделено около 17 тысяч тонн продовольствия, около 100 млн рублей потрачено на оснащение медучреждений медикаментами и оборудованием, а также на регулярную помощь семьям участников СВО из ЧР», — написал он 13 сентября в своем телеграм-канале.

Помимо этого, было отмечено, что за 18 лет с момента своего создания Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова провел «колоссальную работу» внутри республики. Благодаря заботе фонда, десятки тысяч семей улучшили свои жилищные условия. Только в течение 2022 года свое жилье за счет фонда обрела 221 семья, сообщил Кадыров.