Сеул, 14 сентября, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи ускорит работу по подготовке закона о поддержке стабильности цепочек поставок в рамках обеспечения экономической безопасности. Об этом, как сообщает KBS, заявил первый заместитель министра стратегии и финансов Южной Кореи Пан Ги Сон.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Данное заявление он сделал 14 сентября в ходе конференции с участием компаний, занятых в производстве автомобилей и аккумуляторов.

Представитель финансовых властей отметил, что в рамках вышеуказанного закона правительство подготовит меры финансовой и налоговой поддержки отраслей, связанных с ключевыми наименованиями товаров, а также создаст фонд стабилизации цепочек поставок.

Сообщается и о создании системы противодействия кризисным ситуациям в цепочках поставок.