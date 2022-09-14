Берлин, 14 сентября, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Правительство Германии продало последние принадлежавшие ему акции крупнейшей авиакомпании страны Lufthansa, к которой оно пришло на помощь в разгар кризиса, вызванного пандемией коронавируса, передает агентство Associated Press.

Toyotaboy95 Самолёты Lufthansa

Финансовое агентство правительства сообщило, что остававшаяся доля в 9,9% была продана международным инвесторам. По словам главы агентства Ютты Дёнгес, общая выручка от продажи принадлежавших государству акций составила 1,07 млрд евро, что значительно больше, чем 306 млн евро, за которые акции были приобретены.

Дёнгес заявила, что «стабилизация Deutsche Lufthansa AG успешно завершена» и «компания снова находится в частных руках».

Lufthansa, которой также принадлежат такие авиакомпании, как Austrian Airlines и Swiss, в середине 2020 года получила от правительства пакет помощи в размере 9 млрд евро. Правительство Германии приобрело 20% акций компании.

В ноябре 2021 года Lufthansa заявила, что выплатила все полученные в качестве помощи средства. По ее словам, в общей сложности она получила около 3,8 млрд евро помощи.