Санкт-Петербург, 14 сентября, 2022, 22:51 — ИА Регнум. Шесть ледоколов, которые компании, работающие в Арктике, и госкорпорация Росатом планируют строить за счёт собственных средств, могут стать дизельными. Ряд компаний уже отказались от использования топливной системы на сжиженном природном газе, с другими компаниями уже ведутся переговоры. Об этом сегодня, 14 сентября, заявил Максим Кулинко, замдиректора дирекции Северного морского пути «Росатома» в ходе форума Offshore Marintec Russia 2022 (OMR) в Санкт-Петербурге, сообщает «Российское судоходство».

Rosatomflot.ru Атомный ледокол «Арктика» проекта 22220

«Сегодня речь идет о шести неатомных ледоколах, которые требуется построить за средства Росатома, «Норникеля» (2 судна), «Роснефти» (2 судна) и НОВАТЭКа (2 судна). Предварительно мы рассматривали возможность строительства ледоколов на СПГ, но с учетом санкций и пересмотра компаниями своих планов, как минимум «Норникель» и «Роснефть» подтверждают свою заинтересованность строительства четырех дизельных ледоколов, с НОВАТЭКом мы еще находимся в переговорах. Мы стремимся к серийности судов, но они будут работать для разных заказчиков, поэтому они всё же разные. На сегодняшний день у нас есть договоренности о том, что НОВАТЭК и «Роснефть» будут строить суда по унифицированному проекту на верфи «Звезда», мощность двигателя составит 40 МВт. У «Норникеля» другой проект, по нему мощность двигателя на ледоколе достигает 45 МВт», — отметил Кулинко.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил о том, что в настоящее время на российских верфях строится ещё четыре атомных ледокола.

«За последние два года у нас увеличено количество атомных ледоколов с четырёх до шести. Наш флот пополнился двумя самыми мощными в мире ледоколами — это «Арктика» и «Сибирь» мощностью 60 МВт <…> В настоящее время на российских верфях строится ещё четыре атомных ледокола. Три на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге, один на «Звезде» в Приморском крае. Планируемые сроки ввода их в эксплуатацию и сдачи: первый — конец 2022 года, остальные — 2024, 2026 и 2027 годы», — сообщил вице-премьер.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге дан старт работе Международной выставки и конференции по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения Арктики и континентального шельфа Offshore Marintec Russia 2022 (OMR). Северную столицу представляют предприятия и учебные заведения города, которые участвуют в Арктической программе, среди которых судостроительные верфи и компании, производящие оборудования для освоения Арктики и континентального шельфа.

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