Москва, , 13:57 — REGNUM Крылатые ракеты «Калибр» следует разместить на мобильные установки, чтобы вести ими огонь не только с кораблей на море, но и с суши. Об этом 14 сентября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Пуск крылатых ракет «Калибр» Mil.ru

По его словам, подобные меры существенно упростят применение этих крылатых ракет и сделают их менее уязвимыми.

«Сегодня стоит вопрос о передаче [б. УССР] дальнобойных ракетных систем. Как нам реагировать? Жестами доброй воли мы ничего не решим. Нужны мобильные установки с ракетами «Калибр», чтобы носители такого оружия были неуязвимы для противника», — сказал Коротченко.

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