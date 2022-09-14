Москва, 14 сентября, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Крылатые ракеты «Калибр» следует разместить на мобильные установки, чтобы вести ими огонь не только с кораблей на море, но и с суши. Об этом 14 сентября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Mil.ru Пуск крылатых ракет «Калибр»

По его словам, подобные меры существенно упростят применение этих крылатых ракет и сделают их менее уязвимыми.

«Сегодня стоит вопрос о передаче [б. УССР] дальнобойных ракетных систем. Как нам реагировать? Жестами доброй воли мы ничего не решим. Нужны мобильные установки с ракетами «Калибр», чтобы носители такого оружия были неуязвимы для противника», — сказал Коротченко.