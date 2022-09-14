Белгородский район, Белгородская область, 14 сентября 2022, 13:57 — REGNUM Обстрел территории села Красный Хутор происходит в Белгородской области. Об этом в социальных сетях сообщил днём 14 сентября губернатор Вячеслав Гладков.
По данным главы региона, в селе есть разрушения. Глава Белгородского района Владимир Перцев вывозит жителей на безопасное расстояние.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне обстрелу подверглись два белгородских села — Журавлёвка в Белгородском районе и Шелаево в Валуйском горокруге.