Белгородский район, Белгородская область, 14 сентября, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Обстрел территории села Красный Хутор происходит в Белгородской области. Об этом в социальных сетях сообщил днём 14 сентября губернатор Вячеслав Гладков.

Belregion.ru Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков

По данным главы региона, в селе есть разрушения. Глава Белгородского района Владимир Перцев вывозит жителей на безопасное расстояние.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне обстрелу подверглись два белгородских села — Журавлёвка в Белгородском районе и Шелаево в Валуйском городском округе.