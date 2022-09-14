Чебоксары, 14 сентября, 2022, 13:54 — ИА Регнум. В Чувашии члены регионального правительства поддержали продление нулевой налоговой ставки для отдельной категории впервые зарегистрированных предпринимателей. Налоговая преференция будет действовать до 1 января 2025 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM .

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Первый вице-премьер — министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков пояснил, что регионам предоставлено право «в качестве меры экономической стабилизации» продлить ещё на один год право применения налоговой ставки в размере 0% для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. Это касается бизнесменов, применяющих упрощённую и патентную системы налогообложения и занятых в производственной, социальной или научной сферах, а также оказывающих бытовые услуги населению.

«С учётом положений данного федерального закона и предложений минэкономразвития Чувашии предлагается продлить данную налоговую преференцию до 1 января 2025 года», — сказал Михаил Ноздряков.

По данным минфина, в 2020 году указанными налоговыми каникулами на территории республики воспользовались 15 граждан, в 2021 году — 12 человек.

Как сообщало ИА REGNUM , 14 сентября правительство Чувашии одобрило налоговые льготы для IT-компаний: речь идёт об объектах налогообложения «доходы» и «доходы, уменьшенные на величину расходов». По оценке налоговой службы, в результате бюджет республики недополучит почти 57 млн рублей.