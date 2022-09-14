Ярославль, 14 сентября, 2022, 14:04 — ИА Регнум. В Красноперекопском районе Ярославля мужчина скончался во время пожара в доме №14 по улице 8 Марта. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области.

СУ СКР по Ярославской области Работа следователей в сгоревшей квартире

«В одной из квартир дома по улице 8 Марта Красноперекопского района города Ярославля произошёл пожар, в результате которого погиб 69-летний мужчина и пострадала 56-летняя женщина. В настоящий момент она госпитализирована в медицинское учреждение», — рассказали в пресс-службе ярославского СКР.

В главном управлении МЧС России по Ярославской области сообщили, что сообщение о возгорании поступило в 08:20 14 сентября. Пожар ликвидировали к 9:30. В тушении принимали участие 4 единицы техники и 10 человек личного состава.