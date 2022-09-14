Оренбург, 14 сентября, 2022, 13:51 — ИА Регнум. В Оренбурге днем 14 сентября загорела сухая трава на территории некоммерческого садового товарищества «Сатурн». Тушение осложнял сильный ветер. Открытое горение удалось ликвидировать, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Оренбургской области.

ГУ МЧС по Оренбургской области Пожар в дачном массиве

Однако огонь смог перекинуться на лесополосу возле дач. Возникла угроза садовым участкам и домам.

«Благодаря быстрому реагированию и грамотным действиям пожарных ГУ МЧС России по Оренбургской области удалось не допустить перехода огня на дома. На данный момент угроза отсутствует. Погибших и пострадавших нет», — отметили в оренбургском управлении МЧС. К тушению пожара привлекли 44 человека и 17 единиц техники.

Как ранее сообщало РЕ, в начале сентября несколько дней велась борьба с природными пожарами на востоке Оренбуржья. Объявляли режим ЧС.