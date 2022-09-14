Москва, , 13:49 — REGNUM Введение дистанционной продажи лекарств, отпускаемых по рецепту, повысит доступность препаратов для граждан. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 сентября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

Ранее в первом чтении был принят правительственный законопроект, который предусматривает проведение эксперимента в Москве, Московской и Белгородской областях по дистанционной продаже рецептурных лекарств.

По словам Володина, в 2020 году пандемия новой коронавирусной инфекции показала, что бывают ситуации, когда возможность заказать необходимое лекарство по интернету в прямом смысле вопрос жизни и смерти.

«Тогда мы приняли закон, разрешающий онлайн-торговлю безрецептурными лекарствами. Сегодня мы рассмотрели в первом чтении закон, который в трех экспериментальных регионах позволит людям заказывать доставку на дом рецептурных препаратов. Это решение давно назрело, учитывая, что в настоящее время уже действует закон об электронных рецептах», — сказал он.

Спикер Госдумы отметил, что одновременно важно защитить граждан от контрафакта, исключить свободный оборот психотропных, наркотических и других сильнодействующих веществ.

«Поэтому положения закона будут «обкатываться» в трех регионах — Москве, Белгородской и Московской областях, чтобы рассматривать возможность распространения закона на всю Россию уже с учетом правоприменительной практики. При этом, что ко второму чтению законопроекта список регионов, участвующих в эксперименте, может быть расширен», — заключил Володин.

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