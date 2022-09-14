Москва, 14 сентября 2022, 13:49 — REGNUM Введение дистанционной продажи лекарств, отпускаемых по рецепту, повысит доступность препаратов для граждан. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 сентября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее в первом чтении был принят правительственный законопроект, который предусматривает проведение эксперимента в Москве, Московской и Белгородской областях по дистанционной продаже рецептурных лекарств.
По словам Володина, в 2020 году пандемия новой коронавирусной инфекции показала, что бывают ситуации, когда возможность заказать необходимое лекарство по интернету в прямом смысле вопрос жизни и смерти.
«Тогда мы приняли закон, разрешающий онлайн-торговлю безрецептурными лекарствами. Сегодня мы рассмотрели в первом чтении закон, который в трех экспериментальных регионах позволит людям заказывать доставку на дом рецептурных препаратов. Это решение давно назрело, учитывая, что в настоящее время уже действует закон об электронных рецептах», — сказал он.
Спикер Госдумы отметил, что одновременно важно защитить граждан от контрафакта, исключить свободный оборот психотропных, наркотических и других сильнодействующих веществ.
«Поэтому положения закона будут «обкатываться» в трех регионах — Москве, Белгородской и Московской областях, чтобы рассматривать возможность распространения закона на всю Россию уже с учетом правоприменительной практики. При этом, что ко второму чтению законопроекта список регионов, участвующих в эксперименте, может быть расширен», — заключил Володин.
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