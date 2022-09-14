Ростов-на-Дону, 25 июня, 2023, 22:36 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону приступили к восстановлению поврежденного тяжёлой военной техникой ЧВК «Вагнер» асфальта. О начале ремонтных работ сообщили журналистам в городской администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Ростов-на-Дону

Так, в первую очередь начали восстанавливать дорожное покрытие у здания главного штаба Южного военного округа.

Отмечается, что дорогу фрезеруют на проспекте Буденновском.

Есть повреждения и других участков трасс по ходу движения колонны военной техники ЧВК «Вагнер».

Как сообщало ИА Регнум, техника вагнеровцев повредила свыше 10 тыс. кв. метров дорожного полотна в Ростове-на-Дону. Ремонт планируется выполнить за два дня. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

25 июня глава администрации города Таганрога Андрей Фатеев сообщил, что движение транспорта по автотрассе Таганрог — Ростов-на-Дону восстановлено. Он отметил, что ситуация в регионе стабилизировалась, необходимые ограничительные меры по въезду-выезду из города сняты.