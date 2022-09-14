Уфа, 14 сентября, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Более 114 млн рублей выделили в Башкирии на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов в республике. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Александр Полегенько ИА REGNUM — Уборка урожая яблок

Сообщается, что в министерстве сельского хозяйства региона объявили итоги очередного отбора заявок на возмещение части затрат, которые понесли сельскохозяйственные потребительские кооперативы в 2022 году. Общий объем субсидий на этом этапе составил более 14 млн рублей, при этом всего в 2022 году на эти цели сельхозкооперативам Башкирии уже выделили свыше 114 млн рублей, пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что в республике работают свыше 250 сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

«Субсидии на возмещение затрат позволят им нацелиться на более высокие объемы производства. Большинство из них развивают переработку сельхозпродукции, поэтому в итоге в республике станет больше качественной, натуральной продукции местного производства», — приводит пресс-служба слова заместителя премьер-министра правительства региона — министра сельского хозяйства республикиИльшата Фазрахманова.

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