Москва, , 13:48 — REGNUM Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью главного редактора газеты «Комсомольская правда» Владимира Сунгоркина. Об этом 14 сентября сообщается на сайте Кремля.

Владимир Сунгоркин FHMRUSSIA

«Кончина Владимира Николаевича Сунгоркина — это большая потеря для отечественной журналистики, для всех нас. Он был патриотом, неординарным, творчески одарённым, талантливым человеком», — говорится в сообщении.

Президент напомнил, что Сунгоркин прошёл путь от корреспондента, освещавшего стройки Байкало-Амурской магистрали, до руководителя одного из крупнейших российских СМИ.

Путин отметил, что Сунгоркин всегда подавал пример верности призванию, профессиональной этике и умел сплотить коллег в команду единомышленников.

«Добрая память о Владимире Сунгоркине навсегда сохранится в наших сердцах», — написал президент.

Ранее «Комсомольская правда» сообщила, что Сунгоркин ушёл из жизни в возрасте 68 лет.

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