Пхеньян, , 13:47 — REGNUM В КНДР выразили протест против того, что США использует киберпространство как инструмент для реализации своей «враждебной политики в отношении Северной Кореи».

Северная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно статье члена Общества по принятию мер против международного киберпреступления Ким Кук Мена, опубликованной на официальном сайте северокорейского внешнеполитического ведомства, происки США, нацеленные на распространение версии о «киберугрозе» со стороны КНДР, начались «не вчера, и не сегодня».

В МИД КНДР подчеркнули, что США продолжают «болтать о киберугрозе со стороны КНДР» с начала 2010-х годов, акцентировав внимание на том, что при любом удобном случае Вашингтон пытается надеть на Пхеньян маску «киберпреступника».

«США используют любые средства и методы, чтобы очернить внешний имидж нашей республики и оправдать давление на КНДР. А теперь они злоупотребляют киберпространством в осуществлении своих гнусных целей», — говорится в статье.

В МИД также назвали заявления Штатов о том, что КНДР ворует криптовалюту и данные о разработке вакцины от COVID «вздором».

«Попытка злоупотребления даже общим достоянием человечества, киберпространством, в качестве средства для реализации жестокого давления на КНДР, — еще одно концентрированное проявление враждебной политики в отношении КНДР, нацеленной на превращение нашего государства в «дьявола», — отмечает Ким Кук Мен в своей статье.

В КНДР сообщили о том, что страна не будет мириться с тем, что США распространяет слухи о киберугрозах, которые вводят в заблуждение мировое сообщество.