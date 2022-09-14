Пхеньян, 14 сентября, 2022, 13:47 — ИА Регнум. В КНДР выразили протест против того, что США использует киберпространство как инструмент для реализации своей «враждебной политики в отношении Северной Кореи».

Иван Шилов ИА REGNUM Северная Корея

Согласно статье члена Общества по принятию мер против международного киберпреступления Ким Кук Мена, опубликованной на официальном сайте северокорейского внешнеполитического ведомства, происки США, нацеленные на распространение версии о «киберугрозе» со стороны КНДР, начались «не вчера, и не сегодня».

В МИД КНДР подчеркнули, что США продолжают «болтать о киберугрозе со стороны КНДР» с начала 2010-х годов, акцентировав внимание на том, что при любом удобном случае Вашингтон пытается надеть на Пхеньян маску «киберпреступника».

«США используют любые средства и методы, чтобы очернить внешний имидж нашей республики и оправдать давление на КНДР. А теперь они злоупотребляют киберпространством в осуществлении своих гнусных целей», — говорится в статье.

В МИД также назвали заявления Штатов о том, что КНДР ворует криптовалюту и данные о разработке вакцины от COVID «вздором».

«Попытка злоупотребления даже общим достоянием человечества, киберпространством, в качестве средства для реализации жестокого давления на КНДР, — еще одно концентрированное проявление враждебной политики в отношении КНДР, нацеленной на превращение нашего государства в «дьявола», — отмечает Ким Кук Мен в своей статье.

В КНДР сообщили о том, что страна не будет мириться с тем, что США распространяет слухи о киберугрозах, которые вводят в заблуждение мировое сообщество.