Москва, , 13:45 — REGNUM Свои соболезнования по поводу кончины главного редактора издания «Комсомольская правда» Владимира Сунгоркина выразил президент России Владимир Путин. Советующая телеграмма 14 сентября обнародована на сайте Кремля.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Примите глубокие соболезнования и слова поддержки в этот скорбный час. Кончина Владимира Николаевича Сунгоркина — это большая потеря для отечественной журналистики, для всех нас. Он был патриотом, неординарным, творчески одарённым, талантливым человеком», — говорится в послании.

Также российский лидер отметил, что покойный прошёл путь от освещавшего строительство Байкало-Амурской магистрали корреспондента газеты «Комсомольская правда» до главного редактора этого издания, подавая пример верности своему призванию и профессиональной этике, а также умея сплотить коллег в настоящую команду единомышленников.

При этом президент РФ уточнил, что добрая память о покойном навсегда будет сохранена в сердцах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что главный редактор «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин ушёл из жизни в возрасте 68 лет.