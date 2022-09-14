Москва, 14 сентября, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Свои соболезнования по поводу кончины главного редактора издания «Комсомольская правда» Владимира Сунгоркина выразил президент России Владимир Путин. Советующая телеграмма 14 сентября обнародована на сайте Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Примите глубокие соболезнования и слова поддержки в этот скорбный час. Кончина Владимира Николаевича Сунгоркина — это большая потеря для отечественной журналистики, для всех нас. Он был патриотом, неординарным, творчески одарённым, талантливым человеком», — говорится в послании.

Также российский лидер отметил, что покойный прошёл путь от освещавшего строительство Байкало-Амурской магистрали корреспондента газеты «Комсомольская правда» до главного редактора этого издания, подавая пример верности своему призванию и профессиональной этике, а также умея сплотить коллег в настоящую команду единомышленников.

При этом президент РФ уточнил, что добрая память о покойном навсегда будет сохранена в сердцах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин ушёл из жизни в возрасте 68 лет.