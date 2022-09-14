Казань, 14 сентября, 2022, 13:56 — ИА Регнум. В частном доме на улице 1-й Березниковская в поселке Мирный города Казани найдены мертвыми мужчина и женщина. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

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Около 10:00 (мск) в экстренные службы обратился мужчина, который обнаружил в доме тела родителей без признаков жизни. По словам заявителя, в доме присутствовал посторонний запах.

На место происшествия для установления причин трагедии выехали профильные службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в селе Каргали РТ в результате отравления угарным газом погибли мужчины 1940 и 1971 годов рождения, а также женщина 1938 года рождения.

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