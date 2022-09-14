Каспийск, Дагестан, 14 сентября, 2022, 13:42 — ИА Регнум. В Дагестане пойдет под суд бывший начальник управления имущественных отношений администрации города Каспийска. Его обвиняют в незаконных действиях с земельными участками, которые привели к причинению ущерба городу на сумму около 25,9 млн рублей. В отношении чиновника, который уже не работает в мэрии, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Чиновник

Как установлено в ходе следствия, в 2014 году, занимая должность начальника управления, подозреваемый незаконно продал земельный участок. Несмотря на то, что его стоимость составляла 15,8 млн рублей, покупатель заплатил всего 760 тыс. рублей. При этом, как считает следствие, экс-чиновник совершил сделку купли-продажи из личной заинтересованности.

Спустя год подозреваемый согласовал изменение вида разрешенного использования другого земельного участка. Вместо 1,6 млн рублей ежегодной платы, арендатор платил всего 145 тыс. рублей.

За совершенные должностные преступления обвиняемому придется ответить в суде, куда отправлено уголовное дело. Помимо этого, администарция города предъявила иск к возмещению нанесенного ущерба.