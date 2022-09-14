Москва, , 13:42 — REGNUM Закон о введении в России единых образовательных программ повысит доступность качественного образования. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 сентября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

«Сегодня поступает много жалоб представителей родительского сообщества — при переводе ребенка в другую школу, даже в одном городе, постоянно возникают вопросы несоответствия школьных программ. Помимо стресса адаптации к новой школе, новому классу, детям приходится нагонять в учебе своих одноклассников. А родителям — нанимать репетиторов, дополнительно заниматься с ребенком после работы. Принятие закона повысит доступность качественного образования для детей вне зависимости от места их проживания», — сказал Володин.

С 2023 года в России вводятся единые федеральные основные общеобразовательные программы (ФООП) в качестве обязательного базового уровня требований к содержанию общего образования. ФООП будут разрабатываться и утверждаться Минпросвещения.

При этом школы сохраняют право разработки собственных образовательных программ, но содержание и планируемые результаты должны быть не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов федеральных основных общеобразовательных программ.

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