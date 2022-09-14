Володин: закон повысит доступность качественного образования
Москва, 14 сентября, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Закон о введении в России единых образовательных программ повысит доступность качественного образования. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 сентября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Сегодня поступает много жалоб представителей родительского сообщества — при переводе ребенка в другую школу, даже в одном городе, постоянно возникают вопросы несоответствия школьных программ. Помимо стресса адаптации к новой школе, новому классу, детям приходится нагонять в учебе своих одноклассников. А родителям — нанимать репетиторов, дополнительно заниматься с ребенком после работы. Принятие закона повысит доступность качественного образования для детей вне зависимости от места их проживания», — сказал Володин.
С 2023 года в России вводятся единые федеральные основные общеобразовательные программы (ФООП) в качестве обязательного базового уровня требований к содержанию общего образования. ФООП будут разрабатываться и утверждаться Минпросвещения.
При этом школы сохраняют право разработки собственных образовательных программ, но содержание и планируемые результаты должны быть не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов федеральных основных общеобразовательных программ.