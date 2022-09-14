Вашингтон, , 13:41 — REGNUM Американским послом в некоторые государства можно стать, если вовремя поддержать финансового того или иного кандидата на выборах в США, пишет Коннор Эколс в статье, вышедшей 13 сентября в Responsible Statecraft.

Посол Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию» реж Леонид Гайдай. 1973. СССР

В качестве одного из примеров автор указал на предпринимателя Джорджа Цуниса, который в 2014 году предстал перед Конгрессом на слушаниях по вопросу одобрения его кандидатуры на пост посла в Норвегию. Его заявления в законодательном органе, когда он рассказал о «бывшему президенте» Норвегии и прочим образом проявил малую осведомленность относительно положения дел в королевстве, привлекли внимание не только американских, но и норвежской прессы.

«После резкой критики в американской и норвежской прессе Цунис снял свою кандидатуру на этот пост. Однако владелец гостиничного бизнеса еще не был готов отказаться от мечты каждого мегадонора: на всю жизнь заслужить ставить «посол» перед своим именем», — отметил Эхолс.

По словам бывшего карьерного дипломата и посла Денниса Джетта, Цунис выжидал до выборов 2020 года, когда он пожертвовал в общей сложности $144 тыс., казалось бы, ряду кандидатов от Демократической партии и соответствующим предвыборным фондам. Так. он сделал пожертвование в размере $2,8 тыс. на предвыборную кампанию Джо Байдена, а также $35,8 тыс. в фонд ActBlue и $35,5 тыс. Комитету по предвыборной кампании сенатора от Демократической партии. Среди других получателей щедрости Цуниса были сенаторы Боб Кейси (штат Пенсильвания), Боб Менендес (штат Нью-Джерси), Кори Букер (штат Нью-Джерси) и Рэнд Пол (республиканец, штат Кентукки). Все они обладают влиянием в комитете Сената, которому поручено проводить отбор кандидатов в послы.

После того, как президент Джо Байден выдвинул Цуниса на пост посла в Греции, процесс пошел гораздо более гладко. Пол и Кейси горячо поддержали его кандидатуру во время январских слушаний, подчеркнув его деловую хватку, свободное владение греческим языком и недолгое пребывание в должности помощника в Конгрессе. Два месяца спустя Сенат одобрил выбор Байдена и отправил Цуниса в Афины.

«Это ужасный выбор», — отметил Джетт, автор книги «Американские послы», утверждая, что ошибки Цуниса в 2014 году показывают, что он не подходит для того, чтобы занять должность посла, которую десятилетиями занимали опытные дипломаты.

И Цунис — далеко не единственный сомнительный выбор Байдена на пост посла. В общей сложности Responsible Statecraft обнаружил 13 назначенцев, которые сделали значительные политические пожертвования, но практически не имеют международного или государственного опыта. К ним относятся выбор Байдена для Финляндии и Швеции, которые сейчас вовлечены в сложный процесс вступления в НАТО, а также в Норвегии, одной из трех стран НАТО, непосредственно граничащих с Россией.

Эксперты, которые говорили с Responsible Statecraft, подчеркнули, что эти назначения рискованны, учитывая, что доноры менее квалифицированы и более склонны к ошибкам, чем профессиональные дипломаты. Они также отметили, что отдающая коррупцией практика может повредить имиджу Америки за рубежом и подорвать общепризнанную приверженность Байдена демократии и либерализму.

Байден, безусловно, не первый президент, который раздает должности послов видным донорам. На самом деле такая практика была нормой в течение первых 150 или около того лет истории Америки. Она стала сходить на нет в середине 20-го века, когда благодаря новым идеям о надлежащем управлении многие поняли важность профессионального дипломатического корпуса. С тех пор, по словам Джетта, около 70% должностей приходится на профессиональных дипломатов, а остальные — на доноров, политических союзников и друзей президента.