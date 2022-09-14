В Ярославской области заканчивается строительство очистных сооружений
Новый Некоуз, Ярославская область, 14 сентября, 2022, 14:05 — ИА Регнум. В селе Новый Некоуз Ярославской области завершается строительство очистных сооружений. Об этом сообщает пресс-служба Ярославской областной думы.
Строительство нового модернизированного комплекса проходит в рамках программы по оздоровлению Волги. Стоимость работ — 126 миллионов рублей. Готовность объекта 97%.
В последний раз очистные сооружения в Новом Некоузе обновлялись почти 40 лет назад.
Справка: проект по оздоровлению Волги в Ярославской области стартовал в 2019 году. До 2024 года из федерального бюджета в общей сложности планируется выделить более 7 млрд рублей, благодаря чему строятся и реконструируются очистные сооружения, через которые сточные воды попадают в Волгу.