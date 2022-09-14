Новый Некоуз, Ярославская область, 14 сентября, 2022, 14:05 — ИА Регнум. В селе Новый Некоуз Ярославской области завершается строительство очистных сооружений. Об этом сообщает пресс-служба Ярославской областной думы.

Ярославская областная дума Новые очистные сооружения

Строительство нового модернизированного комплекса проходит в рамках программы по оздоровлению Волги. Стоимость работ — 126 миллионов рублей. Готовность объекта 97%.

«Сейчас подрядчик завершает работы по благоустройству. Осталось выполнить укладку асфальта, завершить работы по ограждению. После будут проведены пуско-наладочные работы под нагрузкой, с подачей стоков. Срок сдачи объекта в соответствии с контрактом — до конца октября, но мы ожидаем, что все будет выполнено досрочно. На очистных применена технология активного ила, который накапливается в процессе эксплуатации. Стоки очищаются благодаря этому», — рассказал первый заместитель главы Некоузского района Павел Демидов.

В последний раз очистные сооружения в Новом Некоузе обновлялись почти 40 лет назад.