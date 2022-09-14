Москва, 14 сентября 2022, 13:40 — REGNUM Российские системы ПВО за прошедшие сутки перехватили в Херсонской области и Донецкой Народной Республике 33 снаряда реактивных систем залпового огня, в том числе семь — «Ольха», сообщили 14 сентября в Министерстве обороны России.
Как сообщало ИА REGNUM, российские истребители уничтожили в районе Кинбурнской косы Херсонской области вертолет Ми-8 ВСУ с диверсионно-разведывательной группой на борту.
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