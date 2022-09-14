Пермь, 14 сентября, 2022, 13:39 — ИА Регнум. В Перми горожане стали активнее пользоваться общественным транспортом, число зайцев сократилось. Об этом сообщили 14 сентября в пресс-службе мэрии.

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В августе пассажиропоток превысил плановые показатели на 5%. Такая же динамика наблюдается и в сентябре.

Зафиксировано снижение числа безбилетников. «Если за первое полугодие снижение оплаченных поездок в связи с переходом к бескондукторной системе составило 16%, то на сегодняшний день показатель существенно сократился», — сказали в администрации муниципалитета.

За восемь месяцев 2022 года доходы отрасли выросли до 2,8 млрд рублей. Стоит отметить, годом ране за тот же период доходы составляли 2,3 млрд рублей.