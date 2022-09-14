Самара, 14 сентября, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Работы по ликвидации очагов загрязнения на бывшем Средневолжском заводе химикатов в городе Чапаевск Самарской области намерены завершить в течение трех лет. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

Pixabay.com Загрязнение почвы

Сообщается, что первый вице-губернатор — председатель правительства регионаВиктор Кудряшов посетил площадку этого предприятия и убедился, что на крупнейшем объекте накопленного экологического вреда работы идут полным ходом.

Отмечается, что объем бюджетных средств, которые были выделены на первый этап ликвидации очага загрязнения, составил 2,5 млрд рублей. На эти средства были организованы работы по изоляции шламоотстойника Ш-2.

Сообщается, что рабочие должны возвести вокруг источника опасных отходов периметральную противофильтрационную завесу толщиной два метра и глубиной в 27 метров (наподобие бетонного саркофага), а также установить противофильтрационный экран, построить дренажную систему, выполнить берегоукрепление.

«Масштаб работ, которые здесь проводятся, очень большой, это крупнейший объект накопленного экологического вреда в Самарской области. Сегодня он не влияет на экологию города Чапаевска, но существуют риски попадания отравляющих веществ в реку Чапаевка. Это недопустимо и, чтобы исключить такой риск, здесь устраивается противофильтрационная стена, которая будет опоясывать главный объект — шламоотстойник. В течение трех лет работы будут завершены», — приводит пресс-служба слова Кудряшова.

Рекультивация объекта ведется в рамках реализации нацпроекта «Экология».

Напомним, что на территории в 263 га расположены производственные здания, шламоотстойники и шламонакопители, где сосредоточены отходы производства ядохимикатов, химических удобрений, продукции оборонного назначения. Эти объекты являются очагами загрязнения окружающей среды токсичными соединениями.